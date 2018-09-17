В Карачаево-Черкесии расширили территорию поисков пропавшего туриста

Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски пропавшего 14 сентября туриста. Спасатели обследовали район, где, по данным участкового МВД, потерялся приезжий из Москвы.

Были проведены поисковые работы на перевалах Речепста и Пхия. После того, как турист не был обнаружен в этих местах, район поисков был расширен. Пропавшего жителя Москвы ищут в настоящее время в районе пяти озер — на перевале Ацгара, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Напомним, информация о том, что в Зеленчукском районе пропал мужчина, поступила в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии утром 14 сентября. Поиски пропавшего начались тотчас же. Однако за трое суток их результаты не дали результатов.

Спасателям Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в эти дни пришлось также оказывать помощь туристке из Московской области. 23-летняя жительница города Мытищи 15 сентября на Муруджинском озере получила травму ноги. Спасатели оказали ей первую помощь и спустили в поселок Домбай, где передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи.