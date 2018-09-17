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В вагоне метро Мадрида взорвался ноутбук — есть пострадавшие

Происшествия

После хлопка в вагоне началась паника — пассажиры решили, что произошел теракт

В вагоне метро Мадрида взорвался ноутбук — есть пострадавшие
broquitos
Метро в Мадриде

Мадрид, 17 сентября 2018, 13:31 — REGNUM  В результате взрыва батареи ноутбука, который везла одна из пассажирок мадридского метро, ранения получили шесть человек. Об этом пишет газета El Mundo.

По сведениям издания, во время инцидента компьютер находился в сумке. Пострадали в результате взрыва сама владелица электронного устройства и несколько человек, находившихся с ней рядом. Сообщается также, что после хлопка в вагоне метрополитена началась паника — пассажиры решили, что произошел теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Раздан (Армения) произошел взрыв. Эксперты обнаружили на месте инцидента электродетонаторы.

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