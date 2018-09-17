В Ярославской области на съемках фильма «Смерш» погиб участник массовки

Ярославль, , 13:25 — REGNUM В Ярославской области на съемках фильма «Смерш», которые проходили в Тутаеве, погиб 51-летний мужчина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трагедия произошла вечером 14 сентября. Как поясняют в СУ СКР по Ярославской области, в больницу был доставлен мужчина с травмой головы. Как выяснилось, получил он ее на съемках фильма «Смерш», который сейчас снимается в Ярославской области. В тот злополучный день съемки проходили в городе Тутаеве.

Снимался эпизод массовой драки. Участник массовки, житель города Тутаева, в ходе в репетиции получил удар в висок. Как поясняют в СУ СКР, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия мужчина скончался.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Между тем главную роль в многосерийном фильме снимается известный актер Алексей Макаров. По данным источников ИА REGNUM, он тоже принимал участие в репетиции сцены драки, поэтому он тоже был опрошен — как очевидец. Следствие выясняет, кто нанес удар, ставший смертельным.