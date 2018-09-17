Полиция возбудила дело после ДТП, в котором погиб баритон Михаил Луконин

Псков, , 13:27 — REGNUM Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Псков — Санкт-Петербург, в результате которого погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин, сообщает 17 сентября пресс-служба УМВД по Псковской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Напомним, инцидент произошел вечером 16 сентября. В автомобиль, за рулем которого находился артист, на большой скорости въехал грузовик. Машина Луконина, стоявшая на светофоре, приняла на себя основной удар и вылетела с дороги.

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