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Полиция возбудила дело после ДТП, в котором погиб баритон Михаил Луконин

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»

Псков, 17 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Псков — Санкт-Петербург, в результате которого погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин, сообщает 17 сентября пресс-служба УМВД по Псковской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Напомним, инцидент произошел вечером 16 сентября. В автомобиль, за рулем которого находился артист, на большой скорости въехал грузовик. Машина Луконина, стоявшая на светофоре, приняла на себя основной удар и вылетела с дороги.

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Дорожно-транспортные происшествия
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