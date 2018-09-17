Житель Воронежской области подозревается в нападении на водителя автовоза

Великий Новгород, , 13:12 — REGNUM В Новгородской области сотрудники ГИБДД задержали 30-летнего жителя Воронежской области, который подозревается в разбойном нападении на водителя автовоза, сообщает 17 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, разбойное нападение произошло на площадке для отдыха водителей, расположенной на новгородском участке скоростной автомобильной дороги М-11 недалеко от деревни Мытно Новгородского района.

Подозреваемый, угрожая травматическим пистолетом, потребовал от водителя ключи от автомобиля Audi Q5, который вместе с другими автомобилями находился в автовозе. Мужчина отдал ключи злоумышленнику, однако тот не успел сесть за руль, поскольку потерпевший завел грузовик и поехал.

«Похититель на протяжении нескольких километров его преследовал и пытался остановить, — говорится в сообщении. — Но во время погони автомобиль преследователя получил серьёзные технические повреждения, а затем был задержан сотрудниками ГИБДД».

Прибывшие на место оперативники обнаружили в багажнике подозреваемого два травматических пистолета, охотничий карабин, ружье, 150 патронов, а также холодное оружие и наркотики.

По данным фактам в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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