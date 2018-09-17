Едкий дым и сложные условия: подробности спасения 30 человек в Омске

Омск, , 12:55 — REGNUM Пожарные спасли 30 жильцов пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, спасение проходило в сложных условиях, здание было заполнено едким дымом.

Сообщение о возгорании поступило пожарным 17 сентября в 00:23 по местному времени. В тушении от МЧС участвовали 59 человек и 17 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что пожар возник в помещении вахты на первом этаже дома. Приехавшие пожарные увидели, что на всех этажах здания наблюдается плотное задымление. Помещение вахты горело на площади 6 кв. м. Самостоятельно — по лестничным маршам — сумели эвакуироваться 79 человек, в том числе 17 детей.

Однако некоторые жильцы по разным причинам не успели покинуть свои квартиры. Пожарные вывели из дома 30 человек, в том числе двоих детей.

На полную ликвидацию пожара потребовалось менее часа. Дознаватели МЧС предполагают, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 16 сентября пожар в многоэтажном здании произошёл в Красноярске. Пожарные установили, что произошло возгорание вентилируемого фасада высотного жилого дома со 2 по 14 этажи. Из здания эвакуировали 100 человек. Ликвидация пожара продолжалась около полутора часов.

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