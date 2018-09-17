В Сочи завершили расследование дела о гибели подростка в горах

Краснодар, , 12:41 — REGNUM В Сочи следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летней учительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 13-летнему подростку во время похода, сообщает 17 сентября пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что учительница самодеятельно организовала туристический поход для группы из 11 детей и двух взрослых по маршруту Гузерипль (Адыгея) — поселок Дагомыс города Сочи длительностью 4 дня. Однако женщина не оповестила об этом сотрудников МЧС.

Кроме того, отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, а документация о проведенном инструктаже по технике безопасности отсутствовала. В результате 13-летний подросток 3 июля отклонился от маршрута и пропал, на 10-ые сутки его тело было обнаружено в труднодоступной местности. Ребенок умер после падения с высоты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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