В Дагестане посчитали ущерб от пожаров

Махачкала, , 12:34 — REGNUM В Дагестане с начала 2018 года произошло 492 пожара. Ущерб, который они нанесли, превысил 84 млн рублей. Такую статистику привели в региональном управлении МЧС, передает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, более 50% пожаров произошло в частных домах и квартирах, Основными причинами возгораний по-прежнему являются нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования и неосторожное обращение с огнем. При этом имеют место и поджоги, и игры детей с огнем.

Стоит отметить, что за весь 2017 год в Дагестане произошло 776 техногенных пожаров, жертвами которых стали 20 человек. Число спасенных составило 577 человек, 31 житель региона получил травмы. Большую помощь пожарным оказали в 2017 году подразделения добровольной пожарной охраны. Они смогли самостоятельно ликвидировать 63 пожара и спасти 53 человека.