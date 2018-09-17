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В Дагестане посчитали ущерб от пожаров

Происшествия

Из-за нарушений правил противопожарной безопасности в 2018 году нанесено ущерба имуществу граждан и предприятий на 84 млн рублей

Махачкала, 17 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  В Дагестане с начала 2018 года произошло 492 пожара. Ущерб, который они нанесли, превысил 84 млн рублей. Такую статистику привели в региональном управлении МЧС, передает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, более 50% пожаров произошло в частных домах и квартирах, Основными причинами возгораний по-прежнему являются нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования и неосторожное обращение с огнем. При этом имеют место и поджоги, и игры детей с огнем.

Стоит отметить, что за весь 2017 год в Дагестане произошло 776 техногенных пожаров, жертвами которых стали 20 человек. Число спасенных составило 577 человек, 31 житель региона получил травмы. Большую помощь пожарным оказали в 2017 году подразделения добровольной пожарной охраны. Они смогли самостоятельно ликвидировать 63 пожара и спасти 53 человека.

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Пожары в жилых домах
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