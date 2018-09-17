В Омской области с начала года зарегистрировано шесть случаев туляремии

Омск, , 12:32 — REGNUM Омская область относится к неблагополучным регионам по риску заболевания людей туляремией. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 сентября, в областном управлении Роспотребнадзора. По словам специалистов, это объясняется наличием природных очагов, широко распространённых фактически на всей территории области.

Таким образом, в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация в отношении туляремийной инфекции. С января по август 2018 года в Омской области зарегистрировано шесть случаев заболеваний людей туляремией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 0,31. Это практически на уровне аналогичного периода 2017 года (0,35), но более чем в 15 раз превышает уровень заболеваемости по России (0,02).

Больные туляремией зарегистрированы в пяти территориях, в том числе два случая — в Одесском муниципальном районе, по одному случаю — в Калачинском, Крутинском, Любинском районах и в Омске.

Уточняется, что заболели двое взрослых и четыре ребёнка в возрасте до 14 лет.

Туляремия — острое инфекционное природно-очаговое зоонозное заболевание. У больного повышается температура тела, наблюдаются головная боль, слабость и другие симптомы. Также характерно воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани. Возбудитель — туляремиимелкая бактерия.

Человеку инфекция передаётся в результате укусов инфицированными кровососущими насекомыми (комар, слепень, клещ и другие) или непосредственно через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими животными. Туляремия излечима. Для её предупреждения можно сделать профилактическую прививку.

Напомним, в 2017 году вспышка туляремии произошла в селе Донская Балка Ставропольского края. По информации специалистов, причиной заражения людей в селе могла стать местная водопроводная вода из родников.

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