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В армянском городе Раздан произошел взрыв в пятиэтажке

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать 30 жителей дома

Раздан, Армения, 17 сентября 2018, 12:06 — REGNUM  В одной из квартир пятиэтажного дома в городе Раздан (Армения) произошел взрыв. Эксперты обнаружили на месте инцидента электродетонаторы, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

В ведомстве отметили, что взрыв, разрушивший стены, повредивший окна и двери квартиры, произошел вечером 16 сентября. В результате происшествия никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать 30 жителей дома, уведомили в МЧС.

«Обнаружены часы с подключенными электропроводами, четыре электродетонатора и четыре капсюля-детонатора для огневого способа подрыва, пульт дистанционного управления автосигнализацией с батарейкой, которые предназначены для осуществления взрыва», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в квартире на первом этаже одного из жилых домов Львова прогремел взрыв гранаты. В результате инцидента погиб 54-летний мужчина, травмы получила женщина 45 лет.

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