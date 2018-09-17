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В ростовской гимназии распылили газ: школьники эвакуированы

Происшествия

ЧП произошло в гимназии № 34

Ростов-на-Дону, 17 сентября 2018, 12:00 — REGNUM  В образовательном учреждении Ростова-на-Дону произошло ЧП. В гимназии № 34, расположенной на проспекте Ленина 64/2, неизвестный распылил газ из перцового баллончика. В связи с этим школьников эвакуировали из здания, но занятия отменены не были. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Некоторым ученикам стало плохо. Всех вывели на улицу, проветрили помещения и продолжили занятия», — указал автор сообщения.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

ИА REGNUM напоминает, что в мае текущего года в день проведения итоговых экзаменов подобное ЧП произошло в школе № 38 (город Шахты). Один из учеников распылил в помещении образовательного учреждения газ из перцового баллончика. В связи с этим из здания было эвакуировано около 800 человек, некоторым понадобилась медицинская помощь.

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ЧП в образовательных учреждениях
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