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Береговая охрана Турции спасла 16 нелегальных мигрантов

Происшествия

Двоих спасти не удалось

Береговая охрана Турции спасла 16 нелегальных мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Анкара, 17 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  Береговая охрана Турции спасла 16 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Евросоюза, сообщает 17 сентября Anadolu.

Помимо спасенных, также из воды были извлечены тела двух погибших беженцев. Все они были выходцами из Сирии и Ирака. Еще один мигрант числится пропавшим без вести.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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