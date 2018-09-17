Не менее 400 человек пострадали из-за тайфуна «Мангхут» в Китае

Гонконг, Китай, , 11:55 — REGNUM Не менее 400 человек пострадали из-за тайфуна «Мангхут» на юге Китая, сообщает 17 сентября телеканал RTHK.

Отмечается, что в Гонконге ветер вырывал с корнями деревья, опоры электропередач, разбивал окна в домах. В результате непогоды затоплены жилые кварталы, занятия в школах приостановили.

Напомним, что тайфуну «Мангхут» в Китае был присвоен высший «красный» уровень погодной опасности по четырёхцветной шкале. Тайфун также прошел по территории провинции Гуандун.

Скорость ветра достигала 162 км/ч. В результате три человека погибли под стволами поваленных деревьев в городе Гуанчжоу, и еще один — в результате обрушения строительных лесов в городе Дунгуань.

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