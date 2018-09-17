Уволен «по звонку»: калужского «Учителя года» 5 лет гоняют из школы в школу

Калуга, , 12:14 — REGNUM В Калуге вновь уволен из очередной школы почётный работник образования РФ, обладатель звания «Учитель года» Виктор Комиссаров. Опальный педагог, 30 лет проучивший детей, несколько лет назад попал в немилость к местным властям и вынужден писать заявление «по собственному желанию» через несколько дней после устройства в каждое новое учебное заведение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На этот раз Комиссаров уволен из калужской школы № 20. По словам педагога, причиной стала его «излишняя активность в социальных сетях» — именно такую причину озвучил директор школы, попросив его написать очередное заявление. Пять лет назад он занимал пост директора школы № 6 в Калуге, а сейчас заявляет, что стал жертвой мести местных чиновников от образования и не может преподавать даже на периферии: за каждым новым устройством в школу следует «звонок сверху» и поиск новой работы.

В сентябре 2018 года, буквально на второй день после визита в Калугу министра просвещения РФ Ольги Васильевой, директор школы, где 1 сентября 2018 года Комиссаров провёл первые шесть уроков истории и обществознания, предъявил ему претензии в активности в социальной сети и нарушении этических норм, утверждает педагог.

«Выражается это в том, что я необоснованно и якобы резко критикую и обвиняю руководство управления образования в социальных сетях. «Для педагога это недопустимо», — заявила директор школы. По ее мнению, я дискредитирую школу и педагогический коллектив. Она, директор, не может этого допустить. Ей стыдно за меня, и она предлагает мне один из трех вариантов: принести публичные извинения начальнику управления образования, написать заявление на увольнение или, если я этого не сделаю, то тогда ей придется самой написать заявление на увольнение, поставив в известность педколлектив о причинах своего поступка. При этом несколько раз было подчеркнуто, что это ее личное мнение, а в управлении образования на эту тему с ней не разговаривали. И, вообще, то, что она приняла меня на работу было большой ошибкой», — утверждает Виктор Комиссаров.

В итоге один из лучших учителей региона под давлением директора школы был вынужден написать заявление об уходе и вновь остался без работы. Увольнение в самом начале учебного года только что принятого на работу учителя за три словосочетания критического характера в социальной сети — метафора всей школьной системы Калужской области, считает педагог.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2014 году Комиссаров, будучи директором школы № 6 имени А. С. Пушкина, вступился за выпускников, которых лишили права получить аттестат своей школы. Тогда в учебное заведение явилась группа чиновников во главе с начальником управления образования Калуги Ольгой Лыткиной. Заслуженному учителю в год 100-летия школы зачитали уведомление об увольнении его с работы без объяснения причин по ст. 278 п.2 ТК РФ («Решение о прекращении трудового договора»).

К тому времени Виктор Комисаров проработал директором калужской школы № 6 уже 21 год, а учителем — более 30 лет. Ранее старейшее учреждение образования Калуги — средняя общеобразовательная школа N 6 имени А. С. Пушкина, как установил позже Рособрнадзор и Министерство образования РФ, была необоснованно лишена аккредитации и права выдачи документов об образовании учащимся 11 классов.

«22 января 2014 года по этому поводу состоялось собрание родителей учащихся 10−11 классов, которые высказали свое категорическое несогласие с предложением Управления образования Калуги о том, чтобы их дети заканчивали учебу в другой школе. Родители потребовали ознакомить их с тестами, которые писали старшеклассники. Однако в этом им было отказано. Тогда родители учащихся обратились с письмом о защите интересов несовершеннолетних в прокуратуру Калужской области. Естественно, что я выступил на стороне родителей и детей. И очень жаль, что мнение родителей, учителей, учеников и директора старейшей калужской школы чиновниками от образования не только не услышаны, но и не было дано право обжаловать несправедливое решение», — подытожил Виктор Комиссаров.

Школе областного центра отказали в аккредитации. Принимая это решение, чиновники учитывали только результаты тестирования, которое, по словам Комиссарова, проводилось с нарушениями процедуры. Ни директор, ни учителя школы с тестами ознакомлены не были, результаты ЕГЭ за пять последних лет, свидетельствующие о высоком уровне подготовки выпускников, при этом в расчет не принимались, добавил Комиссаров.

На этот раз результаты тестирования по математике, русскому языку и физике оказались ниже минимального порогового значения. В результате экспертной группой министерства образования и науки Калужской области был сделан вывод, что качество подготовки школьников не соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, отказав школе в государственной аккредитации, а Комиссарова фактически лишили права на работу.

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