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ЧС: пригороду Медногорска в Оренбуржье угрожает крупный пожар

Происшествия

В Медногорске введен режим чрезвычайной ситуации. Травяной пожар грозит перекинуться на пригородный населенный пункт

ЧС: пригороду Медногорска в Оренбуржье угрожает крупный пожар
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Горит трава

Медногорск, Оренбургская область, 17 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  В Оренбургской области Медногорск 17 сентября переведен на режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал крупный пожар возле населенного пункта Рысаево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

По данным ГУ МЧС по региону, днем 17 сентября возле поселка загорелась сухая трава. В ликвидации крупного пожара планируют задействовать вертолёт МИ-8 Жуковского АСЦ (дислоцируется в Оренбурге). Кроме того, в готовности пребывают два военных самолета.

Добавим, село расположено в 5 км от центра Медногорска. По данным открытых источников, площадь села Рысаево составляет 110,9га, население — 425 человек.

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Травяные пожары
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