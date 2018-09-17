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Пять человек погибли в результате давки у стадиона в Луанде

Происшествия

Еще несколько человек получили ранения

Луанда, 17 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  Пятеро человек погибли, еще семеро получили ранения в давке, произошедшей 15 сентября на матче в столице Анголы, заявили 16 сентября в министерстве спорта страны, сообщает британское агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, давка произошла на выходе из стадиона после игры ангольского клуба Primeiro de Agosto и команды TP Mazembe из Демократической республики Конго.

Как отметили в министерстве спорта, причина инцидента заключалась в задержке начала игры. В свою очередь, в контролирующих органах страны уже заявили о начале расследования.

Этот инцидент не первый за последние годы. Так, в 2017 году по меньшей мере 17 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения в городе Уиже.

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