Пять человек погибли в результате давки у стадиона в Луанде

Луанда, , 11:40 — REGNUM Пятеро человек погибли, еще семеро получили ранения в давке, произошедшей 15 сентября на матче в столице Анголы, заявили 16 сентября в министерстве спорта страны, сообщает британское агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, давка произошла на выходе из стадиона после игры ангольского клуба Primeiro de Agosto и команды TP Mazembe из Демократической республики Конго.

Как отметили в министерстве спорта, причина инцидента заключалась в задержке начала игры. В свою очередь, в контролирующих органах страны уже заявили о начале расследования.

Этот инцидент не первый за последние годы. Так, в 2017 году по меньшей мере 17 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения в городе Уиже.