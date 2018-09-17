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В Турции задержаны 72 нелегальных мигранта

Происшествия

Среди них были дети

В Турции задержаны 72 нелегальных мигранта
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Анкара, 17 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции задержали 72 нелегальных мигранта, сообщает 17 сентября Anadolu.

Среди задержанных присутствовали и дети. Беженцы, являющиеся выходцами из Пакистана и Афганистана были доставлены в специальные учреждения, где будет рассматриваться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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