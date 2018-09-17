В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус сорвался альпинист

Нальчик, , 11:23 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии с высоты более 5000 метров сорвался вниз турист, совершавший восхождение в составе одной из групп, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром, 17 сентября на южном склоне горы Эльбрус. Альпинист входил в зарегистрированную группу из 17 человек.

На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Отметим, что в соседней с Кабардино-Балкарией Карачаево-Черкесии в прошедшие выходные пропал турист из Москвы. По предварительным данным, мужчина совершал переход в районе перевалов Речепста и Пхия в Зеленчукском районе.