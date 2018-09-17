Понедельник, 17 Сентября 2018 года
13:12:14 МСК

Зафиксировано 105 случаев заражения малярией на острове Ломбок

Происшествия

Организация Красный полумесяц Индонезии предоставила лаборатории и медперсонал для работы в полевых больницах

Зафиксировано 105 случаев заражения малярией на острове Ломбок
Москит

Матарам, Индонезия, 17 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  Согласно докладу управления здравоохранения, в Западном Ломбоке зафиксировано 105 случаев заражения малярией, сообщает Antaranews.

«Было выявлено, что случаи малярии в Западном Ломбоке после землетрясения увеличились в 38 деревнях и трех районах», — отметил представитель организации медицинской помощи Красного полумесяца Индонезии Джазули Амбари.

По его словам, данные о распространении малярии были получены управлением здравоохранения после проведения обследования населения с 28 августа по 7 сентября 2018 года.

Организация Красный полумесяц Индонезии предоставила лаборатории и медперсонал для работы в полевых больницах на острове Ломбок.

Напомним, несколько землетрясений потрясли индонезийский туристический остров Ломбок с конца июля по конец августа 2018 года, жертвами стали по меньшей мере 500 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малярия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить