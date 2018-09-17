Главврач больницы в Дагестане задержан за мошенничество на 238 млн рублей

Махачкала, , 11:14 — REGNUM В Дагестане расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве в городской клинической больнице №1. Его фигурантом стал главный врач лечебного учреждения. Он издавал приказы о денежном поощрении себя и других сотрудников больницы, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Таким образом с 2016 года ряду лиц было незаконно выплачено более 238 млн рублей. Впоследствии денежные средства возвращались главврачу. Установлен, например, такой случай, когда заместитель главного врача по его указанию добилась от двоих сотрудников больницы возврата 3,7 млн рублей. По ее словам, эти деньги были необходимы для покупки дорогостоящего медицинского оборудования. На самом деле, вся возвращенная сумма была похищена.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Главный врач городской клинической больницы №1 задержан, пишет «Интерфакс».

Напомним, в Дагестане с января 2018 года ведется масштабная антикоррупционная кампания. По ее результатам уже уволены более 200 должностных лиц в различных министерствах и ведомствах.