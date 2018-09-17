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В Челябинской области сотрудник полиции погиб на рабочем месте

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

В Челябинской области сотрудник полиции погиб на рабочем месте
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Пистолет

Троицк, Челябинская область, 17 сентября 2018, 11:16 — REGNUM  В Челябинской области полицейские проводят проверку по факту обнаружения участкового уполномоченного полиции города Троицк, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 сентября, тело участкового обнаружили в помещении отдела полиции с огнестрельным ранением.

«Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружие», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» был застрелен сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу в полицейского, когда тот попытался проверить у него документы.

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Несчастные случаи со стрелковым оружием
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