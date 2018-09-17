В США арестован пограничник, подозреваемый в убийстве четырех женщин

Остин, США, , 11:13 — REGNUM Правоохранительные органы США начали 16 сентября расследование в отношении сотрудника пограничной службы США Хуана Дэвида Ортиза, подозреваемого в убийстве четырех женщин и нанесении ранении пятой жертве, которой удалось бежать, сообщает американский телеканал CNN.

Ортиза удалось задержать днем ранее, 15 сентября. Его обнаружили в грузовике, в котором он прятался на парковки одного из отелей города Ларедо, штат Техас. По словам следователей, задержанием Ортиза закончилась его десятидневная серия убийств. Окружной прокурор округа Уэбб Исидро Аланиз отметил 15 сентября, что следствие считает Ортиза «серийным убийцей», жертвами которого становились проститутки.

Первой предполагаемой жертвой Ортиза стала 29-летняя Мелисса Рамирес, чье тело обнаружено 4 сентября. Согласно документам следствия, Ортиз заявил, что убил ее за день до этого. Второй жертвой стала Клодин Анн Луэра.

Третьей жертве Эрике Пенье удалось спастись, оказав Ортизу сопротивление, когда тот наставил на нее пистолет в своем грузовике. После этого Ортиз смог убить еще двух женщин, чьи имена пока не разглашаются.

Алканиз добавил, что несмотря на ведущееся против него расследование Ортиз продолжал выходить на службу.

«Пока правоохранительные органы искали убийцу, он приходил как ни в чем не бывало на работу», — подчеркнул он.

Окружной прокурор подчеркнул, что предположительно погибшие, двое из которых были гражданами США, занимались проституцией.