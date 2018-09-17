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Ребенка покалечило взрывом «бомбочки» под Петербургом

Происшествия

Мальчик госпитализирован в детскую клинику

Ребенка покалечило взрывом «бомбочки» под Петербургом
Александр Харшак. Раненный ребёнок. 1947 (фрагмент)]

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 10:57 — REGNUM  Восьмилетний мальчик получил серьезные травмы при взрыве петарды во Всеволожском районе Ленинградской области. Ребенок госпитализирован в клинику Санкт-Петербургской педиатрической академии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мальчик рассказал, что около 22:00 16 сентября у него в руках взорвалась «бомбочка».

"Состояние школьника оценивается как средней тяжести. Мальчик ранее никогда не попадал в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов», — отметили в полиции.

По данным СМИ, у пострадавшего сломаны пальцы на правой руке, есть рваные раны, повреждена щека.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в результате взрыва петарды пострадал 10-летний мальчик. 10-летний ребенок был доставлен в больницу с термическими ожогами 1−2 степени трех пальцев правой кисти руки.

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Ранее в Башкирии школьник получил тяжелую травму обоих глаз в результате взрыва петарды. Предварительно установлено, что родители школьника запускали петарды у дома, одна из них взорвалась прямо в руках у мальчика.

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