В одном из детских лагерей Дагестана умер 10-летний ребенок

Махачкала, , 10:47 — REGNUM В Дагестане скончался ребенок, отдыхавший в детском лагере «Солнечный берег» в городе Избербаше. Инцидент произошел в ночь на 14 сентября. Десятилетний житель села Морского Дахадаевского района отдыхал в лагере. 13 сентября ему стало плохо. Мальчика отвезли в больницу, где он скончался.

Родные ребенка считают, что руководство лагеря и медперсонал не предприняли меры, для того чтобы спасти ребенка, и он умер еще в лагере, пишут ряд местных СМИ и пользователи соцсетей. По их словам, директор «Солнечного берега», для того чтобы снять с себя вину, вступил в сговор с врачами, чтобы те согласились подтвердить, что ребенок умер в больнице.

Мальчику стало плохо еще днем, но медсестра лагеря дала ему лишь успокоительное. Родителям позвонили только после его смерти, пишет «Кавказ Пост».

В минздраве республики ИА REGNUM сообщили, что по факту смерти воспитанника лагеря начата проверка. По данным ведомства, мальчик, 2008 года рождения, был доставлен в ЦГБ Избербаша 13 сентября 2018 года в 22:50 в крайне тяжелом состоянии. Ребенок находился в коме. Врачи начали реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

Причины трагического инцидента будут названы после судебно-медицинской экспертизы, отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в детском лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции Пострадали 79 детей в возрасте от четырех до 17 лет и трое сотрудников лагеря. Причиной отравления детей в лагере стала сальмонелла, которой было заражено мясо кур.