Понедельник, 17 Сентября 2018 года
11:05:56 МСК

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Кубанью

Происшествия

В ближайшее время все госпитализированные будут выписаны

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Кубанью
AKuptsova
Скорая помощь

Краснодар, 17 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Краснодарском крае никто серьезных травм не получил, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на данные Ленинградской и Павловской районных больниц.

Так, в Ленинградскую районную больницу поступили 16 пострадавших, у двоих из них переломы, у других легкие ушибы и сотрясение, в реанимации никого нет. В ближайшее время все госпитализированные будут выписаны.

В Павловской районной больнице у одного пострадавшего перелом нижних конечностей, у второго — плеча, у остальных — легкие сотрясения.

Напомним, пассажирский автобус рейса Анапа — Ярославль, в котором находились 40 человек, попал в ДТП. Сообщалось, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в лесополосу. В ДТП пострадали 22 человека.

Читайте также: Виновный в ДТП под Кубанью водитель автобуса не заметил поворот

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить