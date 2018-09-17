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Украинские каратели 100 раз обстреляли ДНР из зенитных установок

Происшествия

В общей сложности ВСУ выпустили по республике 377 снарядов

Украинские каратели 100 раз обстреляли ДНР из зенитных установок
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Донецк, 17 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  ВСУ 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские военные обстреляли Горловку, поселок шахты им. Гагарина, Васильевку, Доломитное, Верхнеторецкое, Спартак, Старомихайловку, Докучаевск, Тельманово, Ленинское, Коминтерново, Саханку.

Украинские каратели произвели 100 выстрелов из зенитных установок, а также выпустили 150 гранат и 87 мин различного калибра. В общей сложности украинские боевики выпустили по республике 377 снарядов и мин.

Напомним, ВСУ ежедневно увеличивают интенсивность обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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Артобстрелы республик Донбасса
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