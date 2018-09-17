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Иностранка ногами избила полицейского в «Пулково»

Происшествия

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения иностранная гражданка набросилась на полицейского в петербургском аэропорту «Пулково». Она дважды ударила сотрудника МВД ногой в живот, после чего оказалась фигурантом уголовного дела.

Как сообщили 17 сентября в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, полицейские заметили в аэропорту пьяную женщину и потребовали от нее проследовать с ними в дежурную часть линейного отдела МВД России в «Пулково» для составления протокола об административном правонарушении. Однако в дежурной части иностранка повела себя агрессивно и применила насилие в отношении сотрудника полиции, причинив ему физическую боль.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). За этой ей грозит до пяти лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — добавили в СЗ СУ СКР на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина ударил сотрудника полиции в вестибюле станции «Медведково» Московского метрополитена в ночь на 10 августа. Злоумышленник был задержан.

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