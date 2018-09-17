Танковые экипажи провели ночные бои на полигоне в Адыгее

Майкоп, , 10:15 — REGNUM В Адыгее на полигоне «Майкопский» провели ночные бои танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, военнослужащие в ходе учебных мероприятий совершенствовали навыки ведения боевых действий, применяя метод так называемых «танковых дуэлей».

Астафьев также добавил, что танковые экипажи совершенствовали навыки выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки, маневрирования, боевой стрельбы по движущимся и неподвижным целям.

Отмечается, что всего в учебных мероприятиях было задействовано более 200 единиц боевой техники и около 1 тыс. военных.

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