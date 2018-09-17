Три человека погибли в лобовом столкновении с грузовиков под Астраханью

Астрахань, , 10:09 — REGNUM В Астраханской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, накануне вечером, 16 сентября, легковой автомобиль столкнулся лоб в лоб с грузовиком на 190-м километре трассы Волгоград — Астрахань в селе Ново-Николаевка.

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«Водитель «Лады» 12-й модели не учёл метеоусловия, во время дождя на мокром покрытии выехал на встречную полосу», — уточнили в полиции.

Жертвами аварии стали три человека. Предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров скончались на месте ДТП. Пока их личности не установлены, документов при них не было. Ещё один человек, получивший травмы, — житель Брянской области 1980 года рождения в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался спустя пять часов. Водитель «Renault Premium» (уроженец Волгограда) не пострадал.

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Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту гибели людей полиция проводит процессуальную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное ДТП произошло в Астраханской области в конце августа. В аварии с участием пассажирской «Газели», которую спровоцировал вылетевший на встречную полосу водитель «Лады», пострадали пять человек.

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