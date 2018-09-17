Влиятельный оппозиционный аргентинский политик погиб в автокатастрофе

Буэнос-Айрес, , 10:06 — REGNUM Гибель одного из лидеров перонистской оппозиции Хосе Мануэля де ла Соты на некоторое время приостановила ожесточенную политическую конфронтацию в Аргентине, сообщает агентство France24.

16 сентября президент Аргентины Маурисио Макри выразил соболезнования семье погибшего политика.

«Потрясен гибелью бывшего губернатора Кордобы Хосе Мануэля де ла Соты в трагической автокатастрофе. Мои соболезнование всей семье», — написал Макри в социальных сетях.

Лидер левого крыла перонистов, экс-президент Кристина Киршнер написала, что «шокирована печальной новостью».

Хосе Мануэль де ла Сота погиб 15 сентября результате автомобильной аварии в возрасте 68 лет. Он трижды занимал пост губернатора Кордобы, служил послом Аргентины в Бразилии, был членом сената.

Напомним, сейчас в охваченной экономическим кризисом стране разворачивается борьба за будущий президентский пост. Выборы в стране пройдут через год.