В Прикамье автосалон попал под принудительную реализацию

Пермь, , 09:57 — REGNUM В пермском крае под арест попал автосалон и земельный участок. Крупная пермская фирма задолжала физлицу большие деньги, из-за чего и лишилась недвижимости, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным судебных приставов, взысканию подлежит 86,5 млн рублей. Фирма задолжала такую сумму физическому лицу. В результате неисполнения обязательств по выплате займа на кону оказалось залоговое имущество.

Пррмечательно, что его стоимость оценивается в сумму, превышающую 90 млн рублей. Начальная цена двухэтажного здания автосалона, выствленного на торга, указана в сумме почсти 62 млн рублей, а земельного участка — более 28 млн рублей.

Деньги, вырученные от принудительной реализации недвижимости, пойдут на погашение задолженности.