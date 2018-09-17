«Не хватало леса догрузить КамАЗ»: в Бурятии ловят «чёрных лесорубов»

Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM «Чёрных лесорубов» продолжают задерживать в Бурятии. Об очередном нарушении сообщили 17 сентября в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На этот раз нарушителя поймали в Усть-Баргузинском лесничестве. Лесной инспектор обнаружил незаконную рубку лиственницы. Оказалось, что мужчина, работающий вальщиком на лесосеке, срубил восемь деревьев, не подлежащих рубке. Ущерб лесному фонду составил более 64 тысяч рублей. У нарушителя изъяли бензопилу и незаконно заготовленную древесину. Он пояснил, что ему «не хватало леса догрузить КАМАЗ».

В отношении «чёрного лесоруба» составлен протокол, материалы передали в полицию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. Всего с начала 2018 года сотрудники лесной охраны выявили в регионе более 500 случаев незаконной рубки.

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