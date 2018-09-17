Виновный в ДТП под Кубанью водитель автобуса не заметил поворот

Красноярск, , 09:48 — REGNUM Водитель автобуса рейса Анапа — Ярославль не увидел в темноте поворот, что послужило причиной ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Как уточнили представители МВД, водитель на Т-образном перекрестке не заметил поворот из-за отсутствия освещения на дороге и плохих погодных условий. Подчеркивается, что водитель во время совершения рейса не был пьян и не спал за рулем.

В настоящее время прокуратура Краснодарского края инициирует проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием. Также расследованием ДТП уже занимаются подразделения Ространснадзора по Краснодарскому краю и Ярославской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус, в котором находились 40 человек, попал в ДТП. Сообщается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в лесополосу. В ДТП пострадали 22 человека: 16 получили легкие травмы, а шестеро — травмы средней степени тяжести.

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