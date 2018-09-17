Стало известно о первых жертвах «красного» тайфуна «Мангхут» на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 09:40 — REGNUM Четыре человека погибли в результате разгула супертайфуна «Мангхут» на территории провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

«Мангхут» обрушился на провинцию около 17:00 по местному времени 16 сентября. Разгул стихии сначала начался в городе Цзянмэнь. Скорость ветра достигала 162 км/ч, отмечают метеорологи. Три человека погибли под стволами поваленных деревьев в городе Гуанчжоу, и еще один — в результате обрушения строительных лесов в городе Дунгуань.

Напомним, что тайфуну «Мангхут» в Китае был присвоен высший «красный» уровень погодной опасности по четырёхцветной шкале. Тайфун также нанес повреждения Гонконгу, а также забрал жизни нескольких человек на Филиппинах.

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