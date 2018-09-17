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Таран кафе в Кизеле: в Прикамье выросло число жертв ДТП

Происшествия

Скончался еще один молодой человек. Число жертв автоаварии выросло до четырех человек

Кизел, Пермский край, 17 сентября 2018, 09:45 — REGNUM  В Кизеле Пермского края последствием аварии, когда автомобиль врезался в стену кафе, стали четыре унесенные жизни молодых людей. Трое человек погибли сразу. В больнице скончался еще один молодой человек, сообщают СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Кизеле машина протаранила кафе. В салоне автомобиля находилось семь человек в возрасте от 16 до 22 лет.

По данным информресурсов, компания несколько часов ездила по городу и выкладывала истории своего путешествия в соцсети. Пользователи не исключают, что компания была пьяна, однако результатов медэспертизы пока нет, и утверждать об алкогольном состоянии молодых людей нельзя.

Стоит отметить, изначально появились сведения о том, что за рулем находился несовершеннолетний, но впоследствии правоохранители опровергли эту информацию, заявив, что автомобилем управлял 22-летний парень.

В соцсетях очевидцы сообщают, что автомобиль двигался в сторону Губахи, но заметив экипаж ДПС, развернулся и поехал в Кизел, при этом машина по дороге чуть не сбила людей, ожидающих транспорт на автобусной остановке. На одном из поворотов автомобиль врезался в столб, а затем отлетел в сторону кафе. Водитель и двое 16-летних пассажиров скончались на месте происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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