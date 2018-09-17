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Пожар в Кривом Роге унес жизни трех человек

Происшествия

Среди погибших — ребенок 2009 года рождения

Пожар в Кривом Роге унес жизни трех человек
Джон Кольер. Пожар

Кривой Рог, Украина, 17 сентября 2018, 09:08 — REGNUM  В Кривом Роге произошёл пожар в жилом одноэтажном доме, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник в 22:28 по московскому времени. На ликвидацию пожара у спасателей ушло более сорока минут — огонь удалось потушить только к 23:02. В результате пожара погибли три человека, среди них один ребенок 2009 года рождения. О причинах возгорания не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в городе Ивдель Свердловской области произошел пожар в жилом доме. В результате пожара пострадали шестеро детей, двое из которых попали в реанимацию. По факту произошедшего Следственный комитет области начал доследственную проверку.

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Пожары в жилых домах
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