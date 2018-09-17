Предприниматель из Кабардино-Балкарии скрыла от налогов 1 млрд рублей

Нальчик, , 09:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии дошло до суда уголовное дело в отношении директора одного из предприятий алкогольной отрасли ООО «Антарес» Марят Д. Предприниматель утаила от государства налогов на сумму более 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Такая сумма набежала менее чем за полтора года в результате предоставления злоумышленницей недостоверных сведений в налоговую инспекцию. В отчетах Марият Д. занижала объемы произведенной и реализованной продукции, искажала размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате.

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За уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, директор предприятия ответит перед судом. Напомним, в течение последних нескольких лет в Кабардино-Балкарии подверглись наказанию за подобные налоговые преступления девять директоров заводов, производящих алкогольную продукцию. Среди них Руслан Д. — руководитель ООО «Алко-Лайт», Ислам. Б. — директор ООО «Рус-Алка», Асланби К., возглавлявший «Чегемский винпищепром» и другие.

Общая сумма, которую они вернули в казну, составила 9 млрд рублей.

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