На Колыме бьют тревогу: Охотское море снова загрязняется нефтепродуктами

Магадан, Магаданская область, , 08:57 — REGNUM В Магаданской области снова актуальна тема загрязнения горюче-смазочными материалами бухты Нагаева в Охотском море. О том, что в море стекают цветные ручейки, сообщил руководитель историко-исследовательского клуба «Артефакт» Руслан Кауцман, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он опубликовал в соцсетях фото загрязнённой нефтепродуктами воды, пояснив, что они сделаны в бухте Нагаева. Руслан Кауцман пояснил, что источника загрязнения ему найти не удалось, и выразил опасения, что пока представители органов власти начнут разбираться с этой проблемой, бухта снова станет грязной.

«Возможно, кто-то «слил» горюче-смазочные материалы в районе бухты, дождь их размыл, и все потекло в море. На фото это не видно хорошо, но загрязнение довольно сильное», — пояснил руководитель историко-исследовательского клуба «Артефакт» региональному изданию ИА «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа вода в бухте Нагаева была сильно загрязнена нефтепродуктами. Позже выяснилось, что источник нефтяного пятна — затонувшее судно, в котором оставалось топливо.