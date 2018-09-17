В индийском Вишакхапатнаме загорелся кинотеатр

Нью-Дели, , 08:47 — REGNUM Крупный пожар произошел в кинотеатре в индийском городе Вишакхапатнам, сообщает Indian Express.

По данным издания, в тушении пожара задействованы пять пожарных рассчетов. В настоящее время информации о пострадавших нет. Также нет информации о причинах возгорания.

Напомним, 16 сентября масштабный пожар разгорелся на рынке в индийской Калькутте. Более 60 пожарных рассчетов задействованы в тушении огня на протяжении более 20 часов.

Причиной возгорания спасательные службы называют недостаточные меры по предотвращению пожаров, а также большое количество горючих материалов, расположенных на территории рынка.

В настоящее время тушение пожара продолжается, среди жителей города жертв нет. При тушении огня пострадали двое пожарных.