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Остались без жилья: в Екатеринбурге сгорел муниципальный дом

Происшествия

Людей будут расселять

Остались без жилья: в Екатеринбурге сгорел муниципальный дом
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Екатеринбург, 17 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В Екатеринбурге ночью 17 сентября сгорел муниципальный жилой дом. Удалось спасти 28 человек, в том числе троих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступило сотрудникам МЧС в 03:22 по местному времени. Горела квартира на первом этаже. Площадь, охваченная огнём, составила 40 кв. метров. В здании было сильное задымление. Уже через 17 минут открытое горение ликвидировали. Проливку конструкций закончили в 05:14.

Отдельно встал вопрос об эвакуации жильцов. С помощью лестницы спасли 13 человек, в том числе троих детей. Ещё 10 человек вывели из здания по лестничным маршам. Ещё пять человек вызволили из горящего здания с помощью спасательных средств. Пострадавших нет.

По информации МЧС, дом является муниципальным. Теперь жильцов будут расселять.

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Пожары в жилых домах
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