При столкновении двух автомобилей в Ингушетии погибли шесть человек

Магас, , 08:34 — REGNUM Шесть человек погибли в ДТП в Сунженском районе Ингушетии. На автодороге в районе аэропорта «Магас» столкнулись два автомобиля — «LADA Priora», которой управлял 27-летний житель села Нижние Ачалуки, и «Hyundai Solaris» под управлением жителя Грозного. Авария произошла 14 сентября.

В результате столкновения погибли оба водителя и четверо пассажиров, в том числе ребенок, которому не было и года. Еще три человека — женщина и две девочки двух и трех лет — госпитализированы с тяжелыми травмами.

Причины ДТП устанавливаются. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил соболезнование родным и близким погибших. На своей странице в Instagram он выступил с обращением к жителям региона, в котором призвал всех водителей соблюдать правила дорожной безопасности, а «пассажиров — контролировать водителей и настаивать на соблюдении этих правил». Самое страшное, по словам Евкурова, это когда неаккуратность водителей «приводит к гибели слабых и незащищенных — наших детей».

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