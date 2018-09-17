Украина пять раз обстреляла ЛНР в нарушение «школьного» перемирия

Луганск, , 08:29 — REGNUM Украинские каратели пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 16 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали пять населенных пунктов. ВСУ вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов (РПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие. ВСУ регулярно его нарушают, причем чаще всего в Донецкой Народной Республике (ДНР). Так, после объявления перемирия украинские боевики неделю не обстреливали ЛНР, однако ДНР постоянно подвергалась обстрелам.

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