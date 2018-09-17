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Ударивший американского рэпера 6ix9ine в Москве сам заявил об избиении

Происшествия

14 сентября на вечеринке Hype Nights заявитель влез на концертную сцену и нанес рэперу удар локтем

Москва, 17 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Мужчина, совершивший в Москве нападение на американского исполнителя Даниэля Эрнандеса (рэпер 6ix9ine), подал заявление об избиении охранниками певца. Об этом сообщает 17 сентября агентство «Москва».

По сведениям источника агентства, избиение атаковавшего произошло после того, как тот 14 сентября на вечеринке Hype Nights влез на концертную сцену и нанес рэперу 6ix9ine удар локтем, после чего был задержан охраной. По некоторым сведениям, нападавшего рассердило долгое ожидание начинала концерта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Москве был задержан другой рэпер — музыкант Дмитрий Кузнецов (Хаски) — в связи с инсценировкой самоубийства в центре столицы России. Музыкант, имитируя самоубийство, повис на альпинистском снаряжении за окном гостиницы «Ритц-Карлтон».

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