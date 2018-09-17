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На Филиппинах и в Китае подсчитали число жертв супер-тайфуна «Мангхут»

Происшествия

Большинство погибших (65 человек) — жители Филиппин

Манила, 17 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  По сведениям властей Филиппин и Китая, общее число жертв тайфуна «Мангхут» на сегодняшний день составляет 69 человек. Об этом сообщает 17 сентября агентство Associated Press.

Отмечается, что большинство погибших (65 человек) — жители Филиппин. В городе Гуандун на юге Китая в результате стихийного бедствия зафиксирована гибель четырех человек — они погибли от травм, причиненных упавшими деревьями или сорвавшимися с домов строительными конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на прибрежные районы юга Китая обрушился супер-тайфун «Мангхут», принеся с собой ветры скоростью до 162 км/ч. Власти Китая в рамках подготовки к удару стихии переселили более 2,52 млн человек.

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