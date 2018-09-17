В Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус: 15 пострадавших

село Буканское, Алтайский край, , 08:01 — REGNUM В Мамонтовском районе Алтайского края, на 102 километре автомобильной дороги Павловск — Ребриха — Буканское сегодня ночью, 17 сентября, произошло серьёзное ДТП.

По данным регионального ГУ МВД, на крутом повороте в двух километрах от села Буканское водитель 1966 года рождения, управляя автобусом Setra S215HD, выехал на левую обочину и допустил опрокидывание в кювет.

Известно, что из 42 находившихся в салоне пассажиров пострадали 15: с ушибами и ссадинами они были доставлены в центральную районную больницу районного центра Мамонтово.

По данному факту Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки.

Напомним, за последние дни это уже не первое подобное ДТП с пострадавшими. 14 сентября в Бийске на улице Промышленная 8, произошло столкновение двух автобусов. По предварительным данным, водитель, управляя автобусом ГАЗ, не выдержал дистанцию, допустил столкновение с остановившимся впереди автобусом ПАЗ, под управлением водителя — мужчины. Телесные повреждения поучила женщина 1958 года рождения.