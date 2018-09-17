Гражданин Украины пытался ввезти в Россию марихуану в топливном баке

Киев, , 07:25 — REGNUM Украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося перевезти через российско-украинскую границу 21 кг наркотиков растительного происхождения, сообщает 17 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, мужчина из Луганской области был задержан на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Гоптовка». Преступник спрятал 68 свертков с, предположительно, марихуаной в топливном баке своего автомобиля и пытался выехать из Украины в Россию. Наркоторговца вычислила служебная собака.

Отмечается, что во время задержания преступник заявлял, что везет 13 кг наркотиков, однако пограничники обнаружили 21 кг марихуаны.

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Напомним, ранее полиция задержала двух солдат ВСУ и одного гражданина Украины, которые продавали в учебном центре украинской армии в Черниговской области амфетамин.