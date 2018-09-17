В Алтайском крае в результате ДТП пострадали 15 человек

Барнаул, , 07:17 — REGNUM В Мамонтовском районе Алтайского края попал в ДТП пассажирский автобус Setra S215HD. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.

Авария произошла в понедельник, 17 сентября, на 102 км автомобильной дороги Павловск — Ребриха — Буканское, недалеко от села Буканское. По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.

Отмечается, что всего в салоне автобуса находилось 42 пассажира.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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