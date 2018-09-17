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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 34 тыс. га

Происшествия

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, уверяют власти

Красноярск, 17 сентября 2018, 06:49 — REGNUM  В Красноярском крае 17 сентября действуют восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га. Очаги зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз.

Как уж сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края отменены режим ЧС и особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский край: режим ЧС снят, но леса продолжают гореть

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Лесные пожары — 2018
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