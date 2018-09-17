Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 34 тыс. га

Красноярск, , 06:49 — REGNUM В Красноярском крае 17 сентября действуют восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га. Очаги зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз.

Как уж сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края отменены режим ЧС и особый противопожарный режим.

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