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Кафе без воды и канализации: в Тюмени восемь человек отравились шаурмой

Происшествия

Возбуждено санитарно-эпидемиологическое расследование

Кафе без воды и канализации: в Тюмени восемь человек отравились шаурмой
cyclonebill
Шаурма

Тюмень, 17 сентября 2018, 06:39 — REGNUM  В Тюмени с 12 сентября зарегистрировано восемь случаев заболеваний острым гастроэнтеритом. Все они покупали шаурму в кафе «Восточный дворик». Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области возбуждено санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На данный момент проведено обследование сотрудников на носительство возбудителей острой кишечной инфекции, проведен отбор готовых пищевых продуктов и продовольственного сырья. Проводятся лабораторные исследования.

Уже выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Главное, в кафе отсутствует централизованное водоснабжение и канализование. Сотрудники кафе не проходили медосмотры. Деятельность кафе приостановлена до решения суда.

Напомним, в июне 2017 года также произошло массовое отравление шаурмой в Ростовской области. Пострадали 22 человека, в том числе и несовершеннолетние.

Читайте ранее в этом сюжете: 22 жителя Ростовской области отравились шаурмой: пострадали подростки

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Массовые пищевые отравления
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