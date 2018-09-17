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В сельском доме в Зауралье хлопок газа обрушил стену и потолок

Происшествия

Пострадавших нет

с. Кетово, Курганская область, 17 сентября 2018, 06:15 — REGNUM  В одном из домов села Кетова Курганской области произошёл хлопок газа без последующего горения. Обрушена стена и потолочное перекрытие помещения котельной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.

Сообщение на пульт дежурной части поступило 15 сентября 08:54 по местному времени. Хлопок бытового газа произошёл в частном жилом доме. Предварительная причина ЧП — утечка из системы газового отопления. Пострадавших нет.

На место происшествия были направлены силы пожарных, газовой службы и полиции: 26 человек и восемь единиц техники.

Спасатели констатируют, что с наступлением холодов растёт число ЧП по причине неправильной эксплуатации газового оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Варна Челябинской области получили ожоги двое мужчин, разжигая газовую горелку в бане.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Челябинской области получили ожоги из-за хлопка газа

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Взрывы бытового газа
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